Tragedia a Fabriano, colpisce alla testa il compagno con una lampada e lo uccide. La sorella nove anni fa ammazzò la madre

FABRIANO - Trovato morto in casa con una ferita alla testa: arrestata la compagna 51enne (A.G.) con l'accusa di omicidio. La donna si trova in stato di fermo dopo le prime indagini svolte dai carabinieri. La vittima è un operaio di 60 anni, Fausto Baldoni ed è stato ucciso in camera da letto.





La sorella della presunta omicida nove anni fa ammazzò la madre

Da indiscrezioni si è saputo che A.G. è la sorella della donna che nove anni fa - sempre a Fabriano - ha ucciso la madre con un'arma giocattolo.

Un omicidio agghiacciante, visto la signora è stata colpita ripetutamente alla testa fino a morire con il cranio spaccato.

Fausto Baldoni ucciso dalla compagna, tragedia a Fabriano

Il delitto si è consumato tra le mura domestiche ieri sera in via Castelli, il corpo senza vita è stato ritrovato attorno alle 20. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, la donna (A.G.) avrebbe colpito il compagno alla testa con una abt jour mentre si trovavano in camera da letto. A lanciare l'allarme, i familiari dell'uomo.

In questo momento la donna si trova in stato di fermo nel carcere femminile di Pesaro ed è in attesa di essere interrogata dal gip, entro la giornata di mercoledì. L'abitazione è stata posta sotto sequestro, sul corpo dell'uomo verrà effettuata l'autopsia forse già domani.

* NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO