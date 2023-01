FABRIANO - Al via, la settimana prossima, dopo un’attesa che va avanti da più di due anni, i lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura del Teatro Gentile. Il sindaco, Daniela Ghergo, si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa: «Dovevano essere effettuati da novembre 2020, quando venne approvato il progetto definitivo dei lavori e nominato progettista e direttore dei lavori l’architetto Farabbi, dirigente settore Governo del territorio, poi diventato direttore dei lavori e responsabile unico del procedimento».

I lavori vennero affidati all’impresa Rossi Srl di Fano ed il contratto stipulato il 30 marzo 2021. La consegna è avvenuta circa 10 mesi dopo. «Dopo una sospensione disposta il 2 novembre 2021 per realizzare lavori finalizzati a garantire la sicurezza del cantiere - dice il sindaco Ghergo - i lavori inspiegabilmente non sono più ripresi. Al nostro insediamento, tutto era rimasto sospeso, con l’impresa nel frattempo esasperata per i ritardi a cui si è aggiunto un aumento dei prezzi non valutato all’atto della gara perché il tutto avrebbe dovuto essere fatto entro giugno 2021». La situazione si è sbloccata due mesi fa. Preso atto dell’impasse e valutata l’urgenza di realizzare i lavori per evitare danni al Teatro, il dirigente ad interim del settore governo del territorio, dottor Strippoli, ha nominato una nuova struttura tecnica, affidando gli incarichi a tecnici interni.

Ripresa concordata



«Per evitare problemi alle tante manifestazioni teatrali nel periodo natalizio, la ripresa è stata concordata con l’impresa, compatibilmente con il meteo, per la prossima settimana», precisa il sindaco. Attacca Ghergo: «A dimostrazione di quanto abbiamo a cuore la cura del patrimonio artistico della città e di come la macchina amministrativa sia riuscita a superare, in pochi mesi, una situazione di stallo che perdurava dal 26 novembre 2020, i lavori ora potranno iniziare. Quanto accaduto non può essere considerato un ritardo burocratico, dato che questa Giunta, con la stessa struttura, ha superato lo stallo in poche settimane».