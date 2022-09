Giovane passeggera al pronto soccorso dopo lo scontro tra due auto a Fabriano

FABRIANO - Incidente stradale frontal-laterale, questa mattina all’intersezione tra via don Riganelli e via Grifoni. Due auto, una BMW e una Citroen C3 si sono scontrate provocando ingenti danni ai mezzi. Illesi i due conducenti, un 32enne della zona a bordo della BMW e un 56enne al volante dell’altra auto. Ferita, invece, la giovane passeggera a bordo della Citroen che è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata per accertamenti al Pronto Soccorso. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico, andato in tilt per più di mezz’ora e i vigili del fuoco.