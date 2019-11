Fabriano, addio a Ninno, imprenditore che amava lo sport. E' stato presidente delle società di calcio e basket

FABRIANO - È morto ieri sera, all’età di 71 anni, Antonio Ninno, imprenditore, storico presidente del Fabriano basket e in precedenza anche del Fabriano calcio. Il decesso è avvenuto a Perugia dove stava effettuando alcune terapia per fermare la leucemia. Per decenni è stato il titolare della famosa azienda locale Edilninno specializzata nelle costruzioni. Solo alcune settimane fa si era sentito male ed era stato ricoverato in ospedale. Ninno, conosciuto in città per il suo forte attaccamento alla squadra del basket, lascia un ricordo indelebile per il sostegno che ha dato al Fabriano basket negli anni d'oro della serie A al Palazzetto dello Sport. © RIPRODUZIONE RISERVATA