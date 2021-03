Festeggiano il compleanno in piazza, quattro trentenni multati per violazione delle norme Covid in zona rossa

FABRIANO - Norme anti covid non rispettate, altre multe. Un elenco sempre più lungo nonostante i serrati controlli delle forze dell'ordine. L'ultima segnalazione arriva da Fabriano per un compleanno festeggiato sabato nella centralissima piazza del Comune a Fabriano senza il rispetto delle norme di sicurezza. Per le violazioni delle norme anti-Covid sono scattate le multe ai danni di quattro trentenni, originari dell'Est Europa che comunque sono residenti in città. I carabinieri della compagnia di Fabriano li hanno sorpresi mentre erano a terra e stavano bevendo superalcolici e birra poco distanti dalla fontana di Sturinalto.

I militari li hanno identificati ed hanno accertato che i quattro giovani stavano brindando per il compleanno di uno della comitiva, così per tutti è scattata la multa, quattrocento euro ciascuno.

