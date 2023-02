FABRIANO - Ben 34 assunzioni tra l’anno scorso e quest’anno in Comune. A tracciare un bilancio è la sindaca di Fabriano Daniela Ghergo, che fa il punto della situazione dopo un periodo in cui, da più parti, si è criticata la carenza di personale, sia impiegati che operai. «Far ripartire Fabriano significa anche rafforzare la struttura amministrativa dell’ente comunale attraverso un piano di assunzioni che immetta energie fresche e nuove competenze a servizio della città» dice il primo cittadino.

Il salto di qualità

«Nella fase straordinaria di ricambio interno alla Pubblica amministrazione e di fronte alle sfide del Pnrr, della ricostruzione post sisma e della nuova programmazione europea, gli Enti locali sono chiamati a un salto di qualità. Fabriano – prosegue Ghergo - si è immediatamente attrezzata, assumendo 22 unità di personale nel 2022 e programmando l’assunzione di ulteriori 12 unità per il 2023. Le figure professionali – precisa - sono differenziate e distribuite in tutti i settori, così da irrobustire complessivamente la struttura e metterla nelle condizioni di cogliere gli importanti obiettivi che abbiamo indicato nel programma di mandato».



L’assunzione di personale a tempo indeterminato per quest’anno riguarda diversi profili. C’è una categoria D istruttore direttivo tecnico, ingegnere/architetto. Ci sono due categorie D con profilo di istruttore direttivo di vigilanza. Poi due categorie C, una come istruttore amministrativo contabile e uno come amministratore tecnico. Ancora: 4 altre categorie C di cui due come istruttore amministrativo e due istruttori di vigilanza. C’è anche una categoria D come istruttore direttivo informatico.

«Di queste 10 unità due sono destinate alle progressioni di carriera e riguardano un istruttore amministrativo contabile e un istruttore tecnico. Completano il piano delle assunzioni altre due unità con profilo da istruttori tecnici a tempo determinato finanziati dal piano sisma 2016» conclude il sindaco. Intanto, nei giorni scorsi, è stato pubblicato il bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D presso il settore Governo del territorio. Il posto messo a concorso è per il profilo unico di ingegnere/architetto. Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire entro le ore 23,59 di oggi. Questo bando è stato approvato lo scorso 16 gennaio.



I settori di impiego

Tra le mansioni attinenti al profilo professionale c’è l’espletamento di attività di progettazione ed esecuzione nell’ambito delle opere pubbliche della pianificazione, accertamenti, verifiche, controllo e collaudi su progetti, lavori e costruzioni. Al candidato che sarà assunto non verrà accordato nulla osta alla mobilità verso altri enti prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di assunzione, si legge nel bando del servizio Gestione risorse umane. Ricordiamo che è in vigore il Piano triennale dei fabbisogni del personale per il 2022-2024 che è stato approvato il 17 marzo 2022 dalla precedente giunta Santarelli ed è stato aggiornato il 27 agosto dalla nuova giunta.