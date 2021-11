Autobus con 20 studenti incrocia un camion e finisce fuori strada, tanta paura ma nessuno è rimasto ferito

FABRIANO - Autobus con una ventina di studenti a bordo finisce fuori strada. Tanta paura ma per fortuna nessun problema per le persone.

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Fabriano lungo la strada extraurbana di San Donato per un autobus che ha messo le ruote di destra fuori del manto stradale, dopo aver incrociato un altro mezzo pesante, rimanendo bloccato. A bordo erano presenti circa venti persone, per lo più studenti, che non hanno riportato conseguenze. La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha trainato l’autobus rimettendolo completamente sulla sede stradale.

