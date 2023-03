FABRIANO - Tanta paura per un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Cinghiale contro auto in corsa lungo la provinciale che collega Fabriano a Sassoferrato. Ad avere la peggio è stato l’ungulato, morto. L’auto, un’utilitaria, è stata seriamente danneggiata: nella fiancata sinistra, sulla carrozzeria, sono visibili nettamente i segni dell’urto con il grosso animale che ha attraversato la strada proprio mentre l’auto stava percorrendo quel tratto.

Il fatto è avvenuto mercoledì sera, poco prima di cena, a poca distanza dal passaggio a livello di Marischio, a tre chilometri da Fabriano. Sul posto la polizia locale e gli addetti per la rimozione dell’animale.

Spaventata la conducente del mezzo, una ventenne residente nel Fabrianese, che si è trovata improvvisamente il grosso animale sulla fiancata sinistra. Il cinghiale attraversava la strada velocemente, come sempre fanno questi animali, proprio mentre l’utilitaria stava percorrendo il rettilineo, buio, che dal quartiere Borgo di Fabriano conduce a Marischio, Melano e a Sassoferrato. Lungo la provinciale si sono formate code e rallentamenti per via dell’auto ferma a bordo strada e dell’animale morto proprio in mezzo alle due carreggiate. La conducente era sotto choc ma fortunatamente non ha riportato nessuna grave conseguenza.

I precedenti



Non è la prima volta che in questa zona avvengono incidenti così. Anche in prossimità di Marischio, Melano e San Donato sono stati registrati negli anni fatti simili. Stessa situazione lungo la strada Berbentina, Sp 16, nella zona di Sassoferrato. A volte nemmeno la velocità contenuta dei mezzi in circolazione, soprattutto nelle ore notturne, riesce ad evitare questi incidenti con i cinghiali che piombano improvvisamente sulla strada per attraversarla con la loro caratteristica andatura. Nella città della carta, infine, cinghiali vengono avvistati periodicamente in diverse aree, sia più in centro, come via del Molino, che in periferia come le vie Bovio e Moro.