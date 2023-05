FABRIANO - Manca poco al primo compleanno della giunta Ghergo eletta lo scorso 12 giugno al primo turno dopo i cinque anni pentastellati. L’opposizione fabrianese, che ha sempre punzecchiato il sindaco su manutenzione, strade e sociale, traccia un bilancio di questi primi dodici mesi e boccia l’operato dell’amministrazione. In particolare è Fabriano Progressista, tramite i consiglieri Vinicio Arteconi e Lorenzo Armezzani, a fare il punto e ad avviare il dibattito politico che si preannuncia caldo.

La critica



«La sindaca si è proposta con l’immagine della “candidata ideale” per una “città ideale”: a darle manforte, l’imponente mobilitazione di professionisti, imprenditori e circoli cittadini, perfino qualche pezzo di sigla sindacale», l’incipit della presa di posizione di Fabriano Progressista che si era presentata alle elezioni con due liste. «Dopo un anno Fabriano è pienamente dentro la logica del “Tutto cambia perché nulla cambi”» attacca Arteconi che ripercorre le criticità maggiori di questo primo anno di attività.

«Alla prima occasione utile, con atto di Giunta, sono state adeguate le indennità per il 2023 e il 2024 della sindaca e degli assessori con consistenti aumenti. Il costo dal 2024 sarà di 250mila euro all’anno: una spesa che a fine mandato arriverà a 1.200.000 euro. Non male, visto che il PD – attacca Fabriano Progressista - se la prendeva con la vecchia Giunta Santarelli, accusando gli assessori di essersi “fatti lo stipendio” con le indennità: per coerenza ci saremmo aspettati dai nuovi amministratori un gesto di generosità».



Nel campo sociale Fabriano Progressista denuncia: «La Giunta ha lamentato un imminente e mai avvenuto collasso delle finanze che è stato la scusa per un primo bilancio senza alcuna visione della città, dalla riorganizzazione urbanistica, alle politiche rivolte in particolare a giovani e anziani». Capitolo tasse. «La Giunta ha proceduto ad aumenti consistenti di Imu e Tarsu e dei servizi a domanda individuale: mense, trasporti, impianti sportivi e anche parcheggi. Le società sportive, che fanno attività a favore dei giovanissimi e adolescenti e che svolgono anch’esse una funzione sociale di primaria importanza, sono perennemente penalizzate. Fanno molta fatica a portare avanti le attività, soprattutto per far quadrare i conti, a causa degli elevati costi degli impianti» conclude il gruppo.



Criticata anche la scelta di esternalizzare le mense a Jesiservizi. Intanto, sempre in opposizione, il consigliere Danilo Silvi, Fratelli d’Italia, chiede più manutenzione di strade e verde pubblico. Analoghe richieste anche da parte di Pino Pariano, Sorci Fabriano c’è 30001.