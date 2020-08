Ubriaco blocca il passaggio con l'auto parcheggiata. Scoppia la lite: multa e denuncia

FABRIANO - Violenza privata e ubriachezza molesta. Ha fatto "doppietta" l'abitante 36enne di un condominio in centro a Fabriano: è stato denunciato per violenza privata e multato per ubriachezza molesta.

Aveva parcheggiato l'auto nello spazio condominiale in modo tale da non far uscire gli altri mezzi, facendo scaturire una lite con un vicino di casa. I carabinieri hanno calmato gli animi e denunciato il giovane. Per lui è scattata anche la multa per ubriachezza molesta.

