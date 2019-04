Ubriachi e vandali scatenati: residenti costretti a ripulire le strade

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Incivili in centro storico a Fabriano. Domenica mattina movimentata nelle vie Balbo, Mamiani e Fogliardi. Residenti esausti: «Dopo una notte insonne a causa di schiamazzi continui – raccontano – troviamo anche delle sgradite sorprese davanti ai portoni di ingresso: non solo rifiuti come bicchieri e bottiglie di alcolici, ma anche urina e vomito».Domenica mattina, via Fogliardi era sporca (come viene segnalato spesso in via del Poio) tanto che i residenti si sono messi a pulire la zona visto l’arrivo di molti camperisti in città.