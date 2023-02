FABRIANO - Hanno bevuto troppo: invece del caffè hanno preferito gli alcolici a metà mattina, e l’etilometro dei carabinieri di Genga e di Sassoferrato non ha lasciato dubbi. In due interventi distinti, nell’arco di poco tempo, hanno beccato due automobilisti con un tasso alcolemico almeno 3 volte oltre il consentito dalla legge. Entrambi sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza.

Come le truffe online, in costante aumento (anche venerdì cinque persone sono state denunciate per aver messo in piedi tre truffe tramite pc), anche il fenomeno dell’abuso di alcol non conosce sosta nonostante il potenziamento dei controlli, h24, da parte dei carabinieri della Compagnia di Fabriano.



I controlli



Negli ultimi giorni ad essere stati sorpresi alla guida, dai carabinieri, sono due automobilisti che, verso le 10 di mattina, presentavano tassi alcolemici molto superiori al consentito. Non si esclude un nuovo massiccio controllo, nelle principali vie del comprensorio, anche in questo fine settimana. Nel dettaglio i carabinieri della Stazione di Genga sono stati allertati a causa di un incidente, avvenuto a metà mattina, che ha visto un’automobile uscire dalla sede stradale, senza il coinvolgimento di ulteriori mezzi. I militari, una volta constatato che il guidatore fosse illeso, lo hanno sottoposto all’esame dell’etilometro. L’automobilista, un 50enne di Sassoferrato, aveva un tasso alcolemico sopra 1,6 g/l, oltre 3 volte il limite massimo consentito dall’attuale normativa. Per questo motivo sono scattati la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e il sequestro dell’auto.



L’altro allarme

Poco dopo, sempre prima di pranzo, sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Sassoferrato a seguito di una segnalazione dei cittadini della zona che parlavano di un mezzo che procedeva in città con una guida incerta, quasi a zig zag. La pattuglia è prontamente intervenuta. Una volta individuata la macchina il conducente, un 30enne dell’est Europa e residente a Sassoferrato, è stato sottoposto a controllo ed è risultato positivo all’alcoltest.

L’etilometro, infatti, ha dato valore superiore a 2 g/l, oltre quattro volte il limite massimo consentito dalla legge. Anche in questo il 30enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente di guida e l’automobile è stata posta sotto sequestro.

Ricordiamo che recentemente, nel Fabrianese, si sono registrati, in poche ore, tre incidenti stradali. In tutti e tre i casi i conducenti dei mezzi sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza: avevano un tasso alcolemico oltre il consentito. In un caso aveva raggiunto quota 2,7 g/l, più di cinque volte oltre il limite. Potenziati i controlli con l’etilometro.