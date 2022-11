Fabriano, l'hacker intercetta le email e dirotta i pagamenti: truffe online da 240mila euro

FABRIANO - Email hackerate, due casi a Fabriano che hanno innescato due truffe online da 240mila euro. E’ l’esito dell’ultima operazione del Commissariato. Per il momento c’è solo una denunciata, ma le indagini sono in corso: si tratta di una trentenne nigeriana, residente a Torino, già segnalata all’ufficio Immigrazioni, che ha perpetrato una truffa ai danni di due società fabrianesi operanti nel settore automobilistico ed assicurativo.

Stop ai vandali spaccatutto, i commercianti lanciano la strategia: «Eventi top e vigilantes, riprendiamoci il centro»

Dovrà rispondere dei reati di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza e sostituzione di persona. In poche parole c’è stata un’abusiva captazione della corrispondenza mail tra due o più soggetti legati da rapporti di natura commerciale. Nel primo caso «Il truffatore, dopo essere riuscito ad accedere abusivamente alla mail della vittima, ha avviato una paziente attività di osservazione silenziosa delle mail scambiate tra le aziende in attesa che il messaggio di posta elettronica, contenente il codice Iban su cui versare la somma, è giunto nella casella di posta del debitore». In quel momento l’ha sostituito con il proprio Iban. La vittima, poi, ha eseguito il bonifico da 40mila euro non sul conto corrente del venditore, ma su quello del truffatore. C’è stato anche un secondo caso scoperto dai poliziotti fabrianesi con il tuffatore che si è sostituito ad uno dei due indirizzi email proseguendo la conversazione con il debitore:. «Il truffatore si è abilmente sostituito all’amministratore della società tedesca attraverso corrispondenza telefonica inducendo in errore il procuratore della filiale inducendolo ad effettuare una serie di versamenti su conti esteri per 200 mila euro».