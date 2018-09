Il truffatore finisce in carcere â€‹dopo più di 50 raggiri su Internet

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Finisce la pacchia per il truffatore online, che vende oggetti senza mai inviarli, di Fabriano già arrestato due volte in flagrante dalla polizia in un anno. Dopo oltre 50 segnalazioni arrivate in commissariato, il Gip di Ancona ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 23enne che truffava nel mondo del commercio online a Fabriano e non solo da 3 anni. A pesare sulla sua permanenza in carcere, è già a Montacuto – il fatto che per due volte è stato arrestato in flagrante.