Stivali da moto in vendita online a 100 euro: ne versa mille e si accorge di essere stata truffata

FABRIANO - Voleva acquistare un paio di stivali da moto a 100 euro, sembrava un affare, ma era una truffa. Vittima una 58enne di Fabriano che, dopo aver sborsato mille euro in più pagamenti, senza che l’acquisto fosse andato a buon fine, si è rivolta ai carabinieri che sono riusciti a risolvere il caso. I due responsabili, denunciati per truffa in concorso, sono un 26enne del Bangladesh residente a Verona e un 28enne originario e residente in Sicilia.

La 58enne di Fabriano ha letto l’annuncio e l’ha trovato interessante. Ha contattato il venditore, iniziando una trattativa che alla fine si conclude con la volontà di voler acquistare gli stivali da moto per una spesa di 100 euro. Dopo poco è stata contattata dal secondo truffatore, il 28enne siciliano. Quest’ultimo le ha fornito tutti i dettagli per effettuare il versamento su una Postepay. Poi le ha detto che il pagamento non era andato a buon fine, invitandola a riprovare. La vittima ci è cascata diverse volte. Alla fine ha effettuato versamenti per un importo complessivo di mille euro. Poi i due sono scomparsi