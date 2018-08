Trovata nel camion radiato una trivella rubata che vale 300mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Recuperata una trivella del valore di 300mila euro che era stata rubata l’11 agosto a Pistoia, in Toscana. Era arrivata a Fabriano con un camion parcheggiato in prossimità dello svincolo SS 76, quartiere Santa Maria.L’operazione dei carabinieri è scattata lunedì sera intorno alle ore 22. I militari hanno notato una persona che correva verso la boscaglia per nascondersi, si sono insospettiti e avvicinati al camion. Hanno così scoperto, all’interno, una trivella per scavare pezzi e acquedotti risultata poi rubata all'azienda Tri.Ger srl. E’ accaduto vicino all’uscita Fabriano Est. Qui le forze dell’ordine scorgono, in mezzo a un campo, un tir lungo 12 metri che aveva il rimorchio coperto con un lungo telo. Dai primi accertamenti in banca dati appurano che era stato radiato dalla circolazione.