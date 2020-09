Lo trovano avvolto dalle fiamme sulla poltrona: ricoverato in prognosi riservata

FABRIANO - Avvolto dalle fiamme in un appartamento. Un uomo di 81 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Profili. È in prognosi riservata e potrebbe essere trasferito presso un Centro grandi ustionati. È stato salvato dall’intervento tempestivo della badante e di un vicino di casa che l’hanno trascinato fuori.

L’emergenza è scattata ieri mattina, poco prima delle ore 13, in centro a Fabriano in un appartamento in via II vicolo di Sant’Agata. I vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore per spegnere le fiamme e per risalire all’origine dell’incendio che ha distrutto l’abitazione. Si ipotizza un corto circuito, forse a un cattivo funzionamento di un elettrodomestico. L’appartamento cielo terra che affaccia sulla strada che conduce in centro, ora inagibile, è stato posto sotto sequestro su disposizione del magistrato di turno presso il tribunale di Ancona. Sono ore di apprensione quelle che stanno vivendo i familiari e i residenti del II vicolo Sant’Agata di Fabriano. Qui, l’anziano, con difficoltà di deambulazione, vive da solo accudito dalla badante. A dare l’allarme proprio questa donna che è rientrata nell’appartamento dopo aver svolto alcune commissioni. Si è trovata davanti uno scenario terribile ma è riuscita a trovare la forza, insieme a un vicino di casa, di intervenire per salvare l’anziano.

Quando sono riusciti ad entrare lo hanno trovato avvolto dalle fiamme, seduto sulla sua poltrona, in stato di incoscienza. Non senza difficoltà hanno portato l’uomo fuori dall’appartamento mentre i soccorritori stavano arrivando a sirene spiegate. Sul posto, infatti, sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano e due pattuglie, una dei carabinieri e una del commissariato di Pubblica Sicurezza per i rilievi e la gestione del traffico. I sanitari hanno stabilizzato il pensionato e l’hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Profili in condizioni critiche tanto che se valutava il trasferimento al Centro grandi ustionati di Cesena. Le fiamme hanno completamente distrutto l’appartamento, composto da cinque stanze che ora è inagibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA