Viaggia gratis sul treno poi aggredisce il controllore Era già stato espulso

FABRIANO - Sale sul treno regionale a Gualdo Tadino per raggiungere Falconara e non si preoccupa di fare il biglietto. Nemmeno davanti al controllore vuole regolarizzare la sua posizione facendolo a bordo con un piccolo sovrapprezzo e inizia, nonostante tutto, a inveire contro il capotreno che intimava di scendere alla stazione successiva, quella di Fossato di Vico, nel caso in cui avesse voluto proseguire il viaggio senza pagare quanto dovuto. Alla fine sono dovuti intervenire i carabinieri di Fabriano per riportare la calma sul treno regionale arrivato nella città della carta alle 23,30 di sabato che hanno scoperto anche che su di lui gravava un decreto di espulsione emesso dalla Questura di Ancona. Protagonista un giovane nigeriano di 21 anni senza fissa dimora, ma spesso nell’entroterra, che è stato accompagnato dai militari nel carcere di Ancona in attesa di espulsione per reati vari tra cui lesioni personali.