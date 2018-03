Lavori sull'Ancona-Roma cancellati tre treni Si viaggia a singhiozzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Giornata difficile per chi deve sposarsi con i treni regionali in partenza dalla stazione di Fabriano: alcuni lavori in corso sulla linea ferroviaria Roma-Ancona determinano il blocco della circolazione oggi, fino alle ore 14.30, tra le stazioni di Serra San Quirico e Montecarotto. Soppressi anche i due treni Intercity del mattino: quello in partenza da Ancona alle ore 6,02 partirà da Foligno e quello da Roma Termini alle 7,40 si fermerà a Foligno invece che arrivare nel capoluogo marchigiano. Soppresso anche il Frecciabianca da Ravenna. Tutti i treni circolanti nella tratta e nell’orario interessato dai lavori oggi saranno cancellati e sostituiti con nuovi treni e bus. Ulteriori modifiche orarie la prosisma settimana. Da domani il treno regionale diretto ad Ancona delle 5,58 è stato anticipato alle 5,37. Il treno delle 12,54 posticipa alle 13,15.