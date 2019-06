In tre minuti i ladri svuotano la cassa e fanno il pieno di vestiti e tute

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Ladri in azione nel Fabrianese. Dopo aver fatto razzia in diverse abitazioni, nelle ultime settimane, nelle ore notturne, questa volta sono intervenuti, in pieno giorno, in località Ca' Maiano, lungo la strada che dalla città della carta conduce a Sassoferrato. Qui hanno rubato 2.500 euro in contanti conservati nel registratore di cassa e 20 capi d'abbigliamento, in prevalenza tute, sistemati all'interno del negozio Linea Sport 94. Il bottino complessivo ammonta a circa 5.000 euro. Dalle registrazioni delle telecamere di sicurezza del proprietario, collocata all'interno della struttura, è emerso che i ladri, quattro uomini, tutti col volto coperto e i guanti, hanno agito in circa 3 minuti, il tempo in cui le telecamere hanno immortalato la scena.