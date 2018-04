Tre baby pusher presi in 7 giorni: in caserma i clienti del sedicenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Emergenza droga nel Fabrianese: solo nell’ultima settimana, grazie ai servizi di osservazione dei carabinieri con uomini in borghese e in divisa, tre 16enni sono finiti nei guai: uno è stato segnalato come assuntore, uno denunciato per spaccio e uno arrestato. Ora a tremare sono i giovanissimi pusher e consumatori di stupefacenti che, da Fabriano a Matelica, sono stati convocati, da ieri, in caserma, dai militari per riuscire a ricostruire la rete dello spaccio nell’entroterra. Particolari indagini sono state effettuate nel cellulare del 16enne arrestato nei giorni scorsi a Matelica e sorpreso a casa con 75 grammi di marijuana nascosti in camera e con un bilancino di precisione sulla mensola.Sono state scandagliate tutte le conversazioni Facebook e Whatsapp. Diversi i giovani assuntori che chiedevano informazioni al pusher studente sulla vendita della marijuana. Non sono esclusi, nei prossimi giorni, nuove convocazioni di giovani presso la sede della Compagnia dei carabinieri di Fabriano. Le indagini erano partite la settimana scorsa con servizi di osservazione nella periferia della città. I militari, nei pressi della strada Pedemontana, l’incompiuta da quasi mezzo secolo, non lontano dal bivio per Nebbiano, avevano sorpreso un giovane a bordo del suo Ape Cross che si muoveva con fare sospetto. L’hanno fermato per un controllo e hanno sequestrato un grammo e mezzo di marijuana nascosto nelle tasche dei pantaloni. Poi sono riusciti a risalire al pusher che gli aveva venduto quella dose: anche lui è un sedicenne di Fabriano il cui nome sarebbe stato fatto da diversi assuntori della zona.Scattato il blitz nell’abitazione del minore, i carabinieri hanno rinvenuto 6 grammi di marijuana nascosti in camera e hanno denunciato il giovane per detenzione ai fini di spaccio. Sempre a Fabriano i carabinieri hanno denunciato per spaccio una coppia di fidanzati, 21 anni lui, 20 lei. In auto hanno sequestrato un grammo di marijuana, a casa di lei 25 grammi nascosti in un barattolo di vetro sistemato in mezzo alle spezie. I difensori dei due, Angelo Franceschetti e Samuele Mancini, sostengono che «quella sostanza era stata acquistata per uso esclusivamente personale e che il bilancino di precisione rinvenuto nell’appartamento della donna serviva solo per pesare la marijuana acquistata ed evitare di pagare una quantità diversa da quella effettivamente richiesta. A conferma di ciò - riferiscono - il fatto che nel corso della perquisizione non sono stati rinvenuti né sacchetti di cellophane o denaro contante provento di spaccio».