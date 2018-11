Travolto mentre attraversa sulle strisce: in città arrivano gli autovelox

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Auto sfrecciano per le vie della città tanto che l’Amministrazione comunale di Fabriano, per correre ai ripari ed educare automobilisti indisciplinati, partecipa alla campagna Attenta-Mente e installa i box arancioni per il controllo dei mezzi in circolazione. In diverse ore della giornata queste centraline ospiteranno gli apparecchi che rilevano la velocità e fanno scattare la contravvenzione.Una decisione necessaria dopo aver monitorato quattro vie dove la maggior parte delle macchine in transito commettono infrazioni. Non a caso, in prossimità di una di queste vie, venerdì sera, è stato investito un fabrianese di circa 70 anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali nel piazzale della Stazione ferroviaria, in via XX Settembre.