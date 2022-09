Tragico infortunio sul lavoro a Fabriano: uomo folgorato mentre fa manutenzioni in una cabina elettrica

FABRIANO - Tragico infortunio sul lavoro a Fabriano: un operaio è morto folgorato mentre eseguiva delle manutenzioni in una cabina elettrica all’interno di un’azienda agricola.

L’improvvisa scarica elettrica non gli ha dato scampo. Subito sono stati allertati i soccorsi, è intervenuta anche l’eliambulanza del 118, ma non c’è stato nulla da fare per l’uomo di circa 65 anni. Il drammatico incidente è avvenuto attorno alle 14,15 in località Spiazzi San Nicolò, alla periferia di Fabriano. Sul posto, i vigili del fuoco e la polizia che indaga sui fatti.