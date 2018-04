Traditi dai navigatori in tilt Camionisti persi tra le curve Una sera da incubo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Da anni muoversi nel Fabrianese, tra lavori in corso sulla SS76 o con i treni spesso in ritardo, è un’odissea, se aggiungiamo pure il navigatore in tilt sembra tornare indietro di quasi cento anni. Giovedì sera un camionista proveniente dall’Est Europa che doveva raggiungere la città della carta, una volta arrivato a Serra San Quirico, inspiegabilmente, invece di superare tutte le gallerie ha girato per Sant’Elia-Grotte e ha percorso 10 chilometri di piccole strade di montagna. E’ arrivato fino a Grotte, località alle pendici del monte San Vicino, ed è rimasto incastrato in una curva.Qui il conducente coraggioso si è dovuto arrendere e chiamare i vigili del fuoco di Fabriano che hanno impiegato tre ore per farlo tornare a valle. E’ vero che con un po’ di buon senso nessuno si sarebbe “arrampicato” fino a Grotte per raggiungere Fabriano – avrebbe poi dovuto superare Castelletta e riscendere una marea di curve – ma non è chiaro il motivo per cui i navigatori, quando arrivano nell’entroterra vanno spesso in confusione. Alle strade provvisorie causa raddoppio della carreggiata lungo la direttrice Ancona-Perugia, quindi, ci si mette anche la tecnologia che prende in castagna chi quelle vie non le conosce.Meravigliati gli abitanti della frazione che si sono chiesti come mai l’autista, viste le dimensioni della strada, non abbia fatto inversione prima di salire per 10 km. Un problema non nuovo questo che tocca da vicino anche i residenti di Marischio che hanno sollecitato, più volte, l’istallazione del segnale di divieto d’accesso all’incrocio al passaggio a livello che conduce al paese “perché quello che c’è è troppo piccolo e i camionisti non lo vedono”. Qui sono gli stessi paesani a dover fermare i mezzi pesanti. Una volta un tir è arrivato in piazza Don Berrettini, poi è andato a finire sulle pareti di una casa provocando danni; in un’altra occasione, invece, il mezzo è andato in pineta riuscendo a superare una strada in salita molto stretta e per liberare il mezzo sono dovute arrivare diverse squadre dei vigili del fuoco.