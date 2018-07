Autoarticolato sbanda e finisce la corsa contro il guardrail: traffico paralizzato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Questa mattina intorno alle 7 i vigili del fuoco sono intervenuti a Fabriano in SS76 Km 6+00 all'altezza di Cancelli per un incidente stradale. L’autista estero alla guida di un autoarticolato perdeva il controllo sbandando diverse volte, terminando la corsa contro il guardrail. I vigili del fuoco hanno soccorso l’autista che veniva trasportato all’ospedale di Fabriano per accertamenti dal personale del 118, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario incidentale e prestato assistenza durante le fasi di recupero dell’automezzo. La SS corsia sud fino alle 10.30 circa è rimasta chiusa al traffico.La strada statale 76 “della Val D’Esino” è stata riaperta al traffico alle 11,45 dopo la chiusura causata, nella prima mattinata, da un mezzo pesante intraversato tra il km 5,600 e il km 5,900 in località Fabriano