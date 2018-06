Tecnowind in vendita i sindacati sperano: «Azienda con grandi potenzialità»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Riflettori accesi su Tecnowind. Anzi, meglio, sul suo rilancio, perché il bando di vendita pubblicato lunedì scorso dal curatore fallimentare Simona Romagnoli punta con forza alla rinascita della storica azienda fabrianese, che per oltre trent’anni ha prodotto cappe aspiranti per cucina e piani cottura nello stabilimento di Marischio, salvo essere stata dichiarata fallita poco più di quattro mesi fa, a causa della scarsa liquidità a disposizione. Le potenzialità di Tecnowind sono enormi e palesi, se solo si pensa che, nonostante il fallimento, il sito produttivo fabrianese è attivo anche in questa fase, sebbene parzialmente, essendo stati richiamati in fabbrica da tempo 30 operai (erano 247 i dipendenti totali dell’impianto) per l’esercizio provvisorio, il quale proseguirà fino alla scadenza del bando, ossia fino alla fine di luglio.Il fatto è che l’azienda aveva delle commesse pregresse da evadere e può tuttora contare su un portafoglio clienti tutt’altro che trascurabile. «E’ la dimostrazione che si tratta di una realtà industriale assolutamente di prim’ordine – spiegano i sindacati dei metalmeccanici – che merita la massima attenzione. Per questo abbiamo atteso a lungo e con fiducia che fosse redatto un bando di vendita. Adesso, si torna a sperare in un futuro più roseo». I cinque livelli previsti dal bando (in questa circostanza, contrariamente a quanto verificatosi con il bando di affitto, si intende cedere l’intero gruppo, ivi incluse le partecipate in Romania e Cina) testimoniano la volontà di rilanciare Tecnowind. «In prima battuta – sottolineano le parti sociali – si punta dritto alla cessione del gruppo nel suo insieme, ma il fatto che siano previsti cinque livelli (pertanto, cinque possibili aste) dimostra che si sono messe in campo tutte le energie per risolvere in maniera positiva questa vertenza. E’ forte, insomma, la volontà di concedere un’altra chance a questa realtà industriale, la quale sta tuttora lavorando, proprio perché, nonostante quanto accaduto, mantiene un portafoglio clienti assai consistente».