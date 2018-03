Tecnowind, rientrano in 12 per l’inventario: conto alla rovescia per l’affitto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Si torna in azienda, ma a ranghi fortemente ridotti e solo per le operazioni finalizzate alla gestione del fallimento e alla preparazione della documentazione in vista di un eventuale affitto. Il giudice del Tribunale di Ancona, su richiesta della curatrice fallimentare Simona Romagnoli, si è pronunciato in favore della riattivazione delle funzioni vitali di Tecnowind, l’azienda produttrice di cappe aspiranti per cucina e piani cottura fallita la settimana scorsa.In sostanza, fino al 19 marzo prossimo, data fissata per l’apertura delle buste concernenti il bando di affitto dell’azienda o di un ramo della stessa, 12 persone saranno richiamate al lavoro a tempo determinato e parziale, tutte a disposizione della dottoressa Romagnoli. Stiamo parlando, per l’esattezza, dei responsabili di funzione, ai quali per questo periodo verranno affidati compiti ben precisi. Alcune figure amministrative, infatti, saranno utilizzate per l’inventario relativo al fallimento, mentre altre dovranno occuparsi del controllo delle distinte e dell’ufficio acquisti. Tutte queste operazioni, nel loro complesso, sono molto importanti per consentire la gestione del fallimento e per favorire la buona riuscita del bando di affitto.«Si sta procedendo con celerità – sottolineano le organizzazioni sindacali – e questo è certamente positivo, tenuto conto della situazione estremamente delicata in cui si sono venuti a trovare i 247 dipendenti di Tecnowind. Dopo il fallimento, è emersa la volontà di tutti i soggetti in vari modi coinvolti nella problematica di andare avanti nel modo migliore e più veloce possibile nel tentativo di dare un futuro a un’azienda che per decenni ha rappresentato una realtà industriale assolutamente rilevante del distretto fabrianese».Adesso, sembra superfluo rimarcarlo, l’attesa è interamene (o quasi) rivolta al bando che punta all’affitto dello stabilimento di Marischio (gli impianti in Romania e in Cina sono esclusi dal ramo di azienda, poiché costituiscono soltanto delle partecipate), per il quale le offerte devono essere presentate entro le 12,30 del 16 marzo, dopodiché le buste saranno aperte dalla curatrice fallimentare il 19 marzo, alle 10.