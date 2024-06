FABRIANO «Ha puntato il taglierino contro di noi, mio padre ha avuto paura: se non le avesse dato un calcio, facendola cadere, non so cosa sarebbe successo». Una furibonda lite in famiglia, scoppiata all’interno di una palazzina a Fabriano, è sfociata con un processo a carico della donna che ha impugnato l’arma, una 40enne dipendente di un supermercato, che era appena uscita dal lavoro per soccorrere la madre, coinvolta in un acceso diverbio con la figliastra. Al balenio del taglierino, di quelli per aprire gli imballaggi, estratto dall’imputata dalla tuta di lavoro, per fortuna non ha fatto seguito un’aggressione fisica.



La testimonianza



Il caos scoppiò il 4 luglio 2019 all’interno di un condominio in cui vivevano, come dirimpettai, da un lato la 70enne (madre dell’imputata) con il marito (da cui poi si è separata), dall’altro la figlia dell’uomo, nata da una sua precedente relazione. «Era l’ora di pranzo, un conoscente ha suonato al citofono, così ho aperto - ha raccontato ieri la 70enne al giudice Lamberto Giusti -. Dopo un po’ la figlia del mio ex marito è arrivata e mi ha chiuso la porta, senza motivo. Le ho dato della maleducata e lei, per tutta risposta, mi ha afferrato per un braccio e per i capelli. Mi sono spaventata a morte, ero ferita, tra l’altro soffro di una malattia autoimmune per cui non posso agitarmi. Così ho telefonato a mia figlia che era al lavoro e mi ha raggiunta di corsa, poi mi sono fatta portare all’ospedale in ambulanza».

All’arrivo dell’imputata, sarebbe esplosa una lite choc all’interno del palazzo. La 40enne avrebbe estratto un taglierino, puntandolo contro il patrigno e la figlia di lui, ascoltata ieri in tribunale. «Quando mio padre è uscito sul pianerottolo - ha riferito - lei ha tirato fuori la lama, come per minacciarlo. Babbo aveva paura, si è avvicinato, ma lei non ha ritratto il taglierino, anzi ha allungato la mano, urlando. A un certo punto mio padre le ha dato un calcio. Se non l’avesse fatto non so come sarebbe andata a finire. Lei è caduta, poi si è rialzata e se nì’è andata».



I soccorsi



Sul posto, oltre al 118, è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Fabriano. I militari hanno ascoltato le vittime e poi l’imputata, che ha consegnato spontaneamente il taglierino, custodito nella tasca del suo abito da lavoro. La madre presentava dei segni su un braccio, a seguito della colluttazione, dunque è stata accompagnata al pronto soccorso per farsi refertare. A detta delle persone coinvolte nella lite del luglio 2019 - tra cui il fidanzato dell’imputata - quello sarebbe solo l’ultimo di una serie di attriti avvenuti tra le due famiglie, per una serie di divergenze tra figliastra e matrigna. Il processo riprenderà il prossimo 28 ottobre.