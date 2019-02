Taglia la legna con una sega a nastro: operaio si trancia di netto una mano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Infortunio sul lavoro ieri pomeriggio a Fabriano. Un 38enne del posto, E. F. le sue iniziali, si è tranciato la mano destra mentre stava tagliando pezzi di legno nel Consorzio agrario provinciale sito in via Dante. L’uomo, in codice rosso, è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Con molta probabilità è stato già sottoposto a un intervento chirurgico per tentare di ricucire la mano. La prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita.Momenti di apprensione per i familiari dell’uomo che sono subito corsi all’ospedale. Alle 15,30, nel corso di una normale giornata di lavoro, un urlo ha allertato i colleghi che, spaventati, hanno raggiunto il retro dello stabile e hanno chiamato subito i soccorsi. Il dipendente era intento a tagliare la legna da ardere al camino utilizzando una sega a nastro verticale quando il macchinario gli è sfuggito mentre era in funzione. La sega a nastro verticale gli ha letteralmente tranciato la mano destra. Sul posto l’ambulanza del 118 dell’ospedale Profili, l’eliambulanza Icaro 2 per il trasferimento d’urgenza a Torrette e una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Fabriano.