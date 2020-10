Il suv sbanda e si schianta su un palo del telefono: notte da incubo

FABRIANO - Paura sabato notte a poche centinaia di metri da San Vittore di Genga. Un automobilista perde il controllo del Suv, va fuori strada e finisce la sua corsa, pochi metri più avanti, centrando e abbattendo un palo di legno delle linee telefoniche. L’incidente è accaduto sabato notte, poco dopo le 2, lungo la strada provinciale di Frasassi, non lontano dalle Grotte. Il giovane, del comprensorio, stava percorrendo quella strada che collega il Comune di Genga a Sassoferrato e alla Strada Statale 76, quando è andato fuori strada.



Fortunatamente, però, è uscito dal mezzo autonomamente e non ha riportato nessuna conseguenza. Per lui non c’è stato bisogno delle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale Profili di Fabriano. Il giovane era al volante della sua auto di grossa cilindrata e stava circolando lungo la strada provinciale di Frasassi di Genga, quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del Suv ed ha sbandato andando ad urtare contro un palo delle linee telefoniche. Nessun altro mezzo coinvolto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano per mettere in sicurezza l’area e recuperare l’auto e le forze dell’ordine per i rilievi.

