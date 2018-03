Le sue due amanti litigano lui fugge con una e ruba il telefono all'altra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Un latin lover di 72 anni, due amanti più giovani e una moglie ignara di tutto. E’ finita male questa strana avventura grazie a una delle due rivali in amore che si è trasformata in detective per capire se il suo uomo, oltre alla moglie e a lei, si divertisse anche con altre persone. Quando il gioco erotico è stato scoperto la prima amante si è messa sulle loro tracce e li ha sorpresi insieme. Ne è nato un acceso litigio tra le due donne. Ma poi l'uomo e l'amante più matura hanno aggredito l'altra donna e rubato il cellulare per evitare registrazioni. Sono stati denunciati per furto con strappo e lesioni. Non si esclude non si esclude che l’Autorità giudiziaria valuti di contestar loro anche il reato di rapina. Protagonisti tre fabrianesi: lui 72 anni e le due amanti di 40 e 50 anni. I poliziotti nel giro di mezz’ora, grazie a una particolare applicazione per cellulare, sono riusciti a rintracciare il telefonino rubato e a scoprire ciò che era successo.