In lacrime per Stroppa storico deejay degli anni Ottanta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Addio a Oliver Stroppa, uno degli storici pionieri delle radio di Fabriano degli anni Ottanta che si era specializzato anche come rappresentante di prodotti farmaceutici. Il decesso è avvenuto domenica, per colpa di un male contro cui combatteva da circa un anno, nella sua abitazione di Senigallia. Aveva 56 anni. Lascia la moglie e una figlia di 28 anni. Oggi le esequie nella chiesa Madonna della Misericordia. Fabriano saluta l’ex deejay di Radio Stereo Marche e conosciuto anche per il suo impegno sociale insieme agli organizzatori del Palio di San Giovanni, la manifestazione che più di tutte amava e seguiva ogni anno.Recentemente era intervenuto in una trasmissione a Radio Gold dove aveva ricordato la sua passione per il mondo radiofonico dove aveva mosso i primi passi circa 30 anni fa. «La storia della radio di Fabriano passa anche attraverso te e il team di Radio Stereo Marche», dichiara Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold.In tanti, sia da Fabriano che da Cerreto d’Esi dove è nato, hanno raggiunto ieri Senigallia per stare vicino ai familiari di Oliver e al fratello Olindo, anche lui speaker e attualmente consigliere comunale di Forza Italia. «Oliver era una persona di forte umanità e disponibilità – ricorda il fratello Olindo. - Insieme a me aveva fatto fa la sua prima esperienza professionale a Radio Stereo Marche. Si era subito dstinto come tecnico del suono e per la capacità di selezione dei vari brani musicali dell’epoca tanto che era apprezzato da tutti per il suo bagaglio culturale e la sua professionalità».Negli ultimi anni lavorava come rappresentante di prodotti farmaceutici. «Spero non sia vero», è il messaggio pubblicato sui social network dagli amici di sempre che sottolineano «la passione di Oliver per il lavoro, la grinta e determinazione nel combattere la malattia e l’entusiasmo che trasmetteva a tutti quando parlava di musica e di radio».