La stazione nel mirino dei vandali: rubate le biciclette dei pendolari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Vandali in azione, in piena notte, non solo in centro storico a Fabriano. Negli ultimi giorni, a essere presa di mira è stata la stazione ferroviaria: rubate alcune biciclette dei pendolari e bucati 15 copertoni di altrettante bici che vengono parcheggiate nella rastrelliera apposita o nelle vicinanze dello stabile. Un problema che va avanti da mesi. «Siamo per la mobilità sostenibile - confidano alcuni viaggiatori arrabbiati che una volta scesi dal treno preferiscono la bici ai mezzi pubblici - ma non è possibile andare avanti così. Dobbiamo riparare le gomme delle bici con troppa frequenza. Nell’ultimo mese ho dovuto sistemare il copertone due volte e spendere circa 15 euro che avrei potuto risparmiare».