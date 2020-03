Spesa a scrocco al market: arrestato un disoccupato ma subito rimesso in libertà

FABRIANO - Arrestato un fabrianese per furto aggravato continuato. Ha rubato più volte nei supermercati di Cerreto d’Esi e del comprensorio. È stato sorpreso con il pesce surgelato nascosto sotto al giacchetto. L’uomo è un 52enne residente in città, attualmente disoccupato e già noto alle forze dell’ordine per altri tipi di reati. L’arresto, effettuato dai carabinieri, è stato convalidato ieri mattina dai giudici del Tribunale di Ancona. L’avvocato difensore ha chiesto i termini a difesa. Il 52enne è stato rimesso in libertà in attesa di processo.

Il fatto è accaduto sabato quando l’uomo si è recato all’interno di un supermercato in piazza Matteotti a Cerreto d’Esi. Qui ha iniziato a passeggiare per le corsie del negozio con un atteggiamento che non è sfuggito ai dipendenti dell’esercizio commerciale, anche perché avevano già notato l’uomo il giorno prima fra le varie corsie e avevano il sospetto che potesse trattarsi di un ladro piuttosto bravo. Spinti da questo sospetto, hanno chiamato i carabinieri della stazione locale che, sotto il coordinamento della Compagnia di Fabriano, hanno atteso che il 52enne finisse di fare la spesa e uscisse dal supermercato. All’esterno lo hanno fermato chiedendogli i documenti di identità e lo scontrino.

È emerso che a fronte di una spesa regolarmente pagata pari a 5 euro, aveva nascosto, all’interno delle tasche del giacchetto, diverse confezioni di pesce surgelato. Merce che non aveva pagato. Valore complessivo 30 euro. A questo punto i militari hanno deciso di approfondire le indagini perquisendo l’automobile dell’uomo che era stata parcheggiata poco lontano dal supermercato. All’interno dell’auto i carabinieri hanno trovato altra merce presumibilmente rubata: 16 scatolette di tonno, in quattro confezioni, e sette bottiglie contenenti shampoo per capelli, per un valore totale di circa 40 euro. La merce sequestrata dai carabinieri ammonta, in tutto, a 70 euro. Dall’attività investigativa dei carabinieri sarebbe emerso che questi ultimi acquisti a scrocco erano stati fatti da un altro supermercato, poco prima, sempre a Cerreto d’Esi. È così scattato l’arresto per furto aggravato continuato. Ieri mattina il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto. Sono stati chiesti, dal suo avvocato difensore, i termini a difesa. Nei prossimi mesi il processo. Un anno fa due donne della Romania sono state arrestate, per lo stesso reato. Avevano rubato, sempre nei supermercati di Cerreto d’Esi, merce per un valore di circa 500 euro

