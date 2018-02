Spesa per oltre mille euro spendendone solo 6: prese le due ladre seriali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Tre furti in due supermercati di Fabriano, un tentato furto e altri che potrebbero essere stati commessi negli ultimi mesi. Il bottino complessivo, per il momento, è di 1.100 euro di prodotti per capelli, profumi, creme da barba; 6 euro e mezzo la merce pagata.Si è chiuso il cerchio sulla catena di furti che ha interessato Fabriano nei mesi di settembre e ottobre 2017 grazie a un lungo lavoro degli agenti di polizia. Due originarie della Romania di 36 anni, residenti fuori regione, sono state denunciate per furto. Nel primo caso, il 20 settembre, hanno asportato numerosi prodotti di profumeria per un importo di 300 euro: alla cassa, però, hanno pagato solo merce per 3,5 euro. Pochi giorni dopo, il 25, ci riprovano nello stesso negozio: stessi prodotti, per un valore di 200 euro messi nelle buste che non suonano quando passano all’anti taccheggio, e alla cassa si sono presentate per pagare un sapone da 3 euro. Poi si sono date da fare anche in un altro supermercato il 13 ottobre: stessi prodotti per un valore di 600 euro.