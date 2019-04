Si è spenta Valeria Corrieri la professoressa che dispensava sorrisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - È morta la professoressa Valeria Corrieri. Il decesso è avvenuto mercoledì all’Hospice dell’ospedale Engles Profili di Fabriano. La donna aveva 68 anni. Ieri si sono svolti i funerali nella chiesa parrocchiale Madonna della Misericordia, celebrati dal parroco, don Umberto Rotili. Lascia la figlia Silvia, due nipotini, la sorella Luigina e il fratello Marcello. Una famiglia da sempre nel commercio. I fratelli sono i titolari della storica attività di famiglia “Corrieri Arredamenti” nel quartiere Borgo, in via Martiri della Libertà.Un marchio storico a Fabriano conosciuto da tutti visto Corrieri è presente dal 1936. Intere generazioni di fabrianesi hanno arredato la propria casa in questa attività portata avanti proprio dalla famiglia Corrieri. Valeria, professoressa di materie tecniche negli istituti superiori della città della carta, ha insegnato per molti anni, circa 20, presso l’Istituto tecnico commerciale di Fabriano dove i suoi ex alunni e colleghi la ricordano con affetto, dopo gli studi in Economia e Commercio all’università di Perugia.«Sempre sorridente e rispettosa – hanno detto alcune insegnanti – ha lavorato con determinazione ed ha trasmesso ai ragazzi la sua positività».