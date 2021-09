Lancia l'hashish dalla finestra e controlla col binocolo i clienti: pusher arrestato

FABRIANO - Il pusher consegnava la droga lanciandola dalla finestra del suo appartamento, al quarto piano di un palazzo del centro di Fabriano. La sostanza stupefacente veniva nascosta in un pacchetto di sigarette e col binocolo monitorava la situazione.

E' stato scoperto dai militari in borghese. Brillante operazione dei carabinieri del Norm della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, che, lunedì, hanno arrestato un 30enne campano residente in città, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio. Nel suo appartamento i militari hanno rinvenuto e sequestrato 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione, 50 euro in banconote di piccolo taglio, materiale per il confezionamento della droga e un binocolo. Probabilmente quest’ultimo serviva per monitorare la situazione senza farsi vedere, direttamente dalla finestra del proprio appartamento.

