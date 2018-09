Sorpreso al volante, gli era stata ritirata la patente perchè ubriaco alla guida

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Guida l’auto nonostante gli sia stata ritirata la patente dopo essere stato sorpreso con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Nonostante questa restrizione, lui, un automobilista di Jesi, ha continuato a guidare, addirittura prendendo un mezzo a noleggio, ed è stato sorpreso al volante ben due volte. L’ultimo alt gli è stato imposto dai carabinieri di Fabriano nel corso di un posto di blocco in prossimità dello svincolo Fabriano Ovest, che dal quartiere Piano conduce verso Campodiegoli e Cancelli.Lo jesino di 49 anni è stato denunciato. È stato trovato due volte, nell’arco di poco tempo, al volante di un’utilitaria senza patente. L’operazione dei carabinieri della Compagnia di Fabriano è avvenuta lunedì, alle quattro del mattino, nel corso dei controlli straordinari lungo la S S 76 vicino allo svincolo Fabriano Ovest. L’uomo è stato fermato per un controllo e i militari gli hanno chiesto patente e libretto.Poi la verifica al terminale: i militari hanno appurato che all’automobilista era stata ritirata la patente alcuni mesi fa per guida in stato di ebbrezza. L’uomo però ha continuato a guidare tanto che recentemente è stato nuovamente fermato. Quando i carabinieri l’hanno trovato senza patente, hanno effettuato una prima segnalazione. Lunedì mattina prima dell’alba è stato sorpreso alla guida per la seconda volta. Per evitare il sequestro del mezzo, si era messo in viaggio, da Jesi a Fabriano, con una Mini Cooper a noleggio che era riuscito a prendere presso una concessionaria della zona fornendo, molto probabilmente, la patente di un’altra persona.