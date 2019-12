Trentanovenne sorpreso ubriaco alla guida: alcol 6 volte più del limite

FABRIANO - In due al volante dopo aver bevuto diversi bicchieri di troppo. Nel corso dei controlli del fine settimana, a Fabriano e Cupramontana, due automobilisti sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia. Un uomo residente in Vallesina è stato sorpreso alla guida di una utilitaria con un tasso alcolemico quasi sei volte oltre il limite consentito dalla legge.

I carabinieri di Cupramontana, alle dipendenze della Compagnia di Fabriano, sabato sera, sono intervenuti per rilevare un incidente stradale tra due macchine, senza conseguenze per le persone coinvolte, in via Spontini. All’alcoltest il conducente di uno dei due mezzi, un trentanovenne di Cupramontana, è risultato positivo al controllo.

L’etilometro, infatti, segnava quota 2,87 grammi su litro, quasi 6 volte oltre il limite consentito: per lui denuncia per guida in stato di ebbrezza, sanzione amministrativa e ritiro della patente. A Fabriano, invece, nel corso di un controllo, una donna di 33 anni residente a Perugia è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e per essersi rifiutata di sottoporsi al test per il consumo di droga. È stata fermata mentre circolava in via Profili di Fabriano con una utilitaria di proprietà dei suoi familiari. Avevo un tasso alcolemico a quota 1,2 grammi su litro. I controlli proseguono tutti i giorni nelle principali strade dell’entroterra per cercare di arginare il fenomeno della guida sotto l’effetto dell’alcol.

