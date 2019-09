Sorpreso a guidare senza patente, è nervoso: trovata marijuana in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Arrestato un 30enne di Fabriano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari del Nucleo Radiomobile della città della carta, lunedì mattina, hanno inizialmente fermato il giovane per un controllo mentre circolava con un’utilitaria.Il 30enne, è stato costretto ad ammettere di non avere la patente di guida. I carabinieri, però, hanno notato un palpabile nervosismo durante il controllo. Si è deciso di procedere a una perquisizione presso il domicilio del ragazzo. Qui sono stati rinvenuti, nascosti in vari contenitori, 50 grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione. Oltre a sequestrare la droga e il bilancino, l'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.