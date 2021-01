Sorpresi in giro dai carabinieri dopo il coprifuoco: scattano sette maxi multe

FABRIANO - Operazione dei carabinieri di Fabriano nel week-end: sette multe per aver violato le norme anti-contagio per il mancato rispetto degli orari di coprifuoco.

Denunciato a Genga un 30enne sorpreso alla guida della propria auto con un tasso alcolemico ben superiore al consentito. Per lui anche il ritiro immediato della patente. Segnalato, infine, alla Prefettura un 35enne, del posto, come assuntore di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana mentre circolava con la propria auto.

Disposta la sospensione della patente di guida. Complessivamente sono state impiegate oltre 60 pattuglie e 120 militari delle stazioni di Fabriano, Genga, Sassoferrato, Cerreto D’Esi e i carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile. Controllati 220 veicoli, identificate oltre 230 persone, ispezionati più di 190 attività commerciali. I militari hanno effettuato numerosi posti di blocco e servizi in borghese sia in città, con particolare attenzione anche al centro storico, che in diverse frazioni. Sette le multe elevate per il mancato rispetto del coprifuoco notturno, tra le ore 22 e le 5 del mattino che vieta l’uscita di casa senza giustificato motivo, così come disposto dalla normativa in vigore per contenere la pandemia da Covid-19.

