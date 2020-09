Sorpresi con l’eroina, in due nei guai. Denunciato anche un giovane fermato in centro mentre guidava ubriaco

FABRIANO - Tre persone sono state denunciate, nei giorni scorsi, dai carabinieri della Compagnia di Fabriano impegnati nel controllo del territorio per prevenire spaccio, guida in stato di ebbrezza e furti. Sono stati istituiti diversi posti di blocco, in tutte le ore della giornata, nelle principali vie di comunicazione, con gli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile al lavoro, sia in divisa che in borghese, insieme ai comandi delle Stazione di Fabriano e Cupramontana.

Due uomini, di cui uno già noto alle forze dell’ordine, nella notte fra sabato e domenica, sono stati sorpresi a bordo di un’autovettura di media cilindrata mentre si aggiravano con fare sospetto per le vie della città. Il loro comportamento non è sfuggito ai militari che prontamente hanno fermato il veicolo per il controllo. Vista la loro difficoltà a rispondere alle domande dei carabinieri si è deciso di effettuare una perquisizione veicolare e personale. Sono stati trovati in possesso di 6 grammi di eroina, suddivisi in dosi. Entrambi sono stati denunciati per possesso di sostanze stupefacenti. Un giovane residente nel comprensorio, invece, è stato fermato e controllato in centro storico. E’ risultato positivo all’alcoltest con un valore superiore al limite consentito dalla legge. Il ragazzo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Le forze dell’ordine hanno subito ritirato la patente.

