Sorpreso alla stazione all'alba â€‹con l'hashish per gli studenti pendolari

FABRIANO – Spaccio agli studenti pendolari: preso un pusher di soli 19 anni alla stazione di Fabriano, alle sei del mattino, con 13 dosi di hashish nascoste nei pantaloni.Uno studente che frequenta le scuole superiori, di 19 anni, residente in città e originario dell'Albania, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, nei giorni scorsi, dai carabinieri. A seguito di numerose segnalazioni i militari hanno notato il ragazzo che, alle e 6, si muoveva a piedi, con fare sospetto, in prossimità della stazione ferroviaria. Immediatamente è scattato il blitz con la perquisizione personale: dalle tasche dei pantaloni è stato estratto un sacchettino di plastica contenente 13 dosi di hashish per un peso complessivo di 12 grammi. Il sospetto dei carabinieri del Nucleo radiomobile è che il giovane si trovasse alla stazione in attesa dell'arrivo dei treni del mattino gremiti di studenti che si spostano con i regionali per raggiungere le scuole superiori di Fabriano.