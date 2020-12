Solidarietà bipartisan per Santarelli alle prese con il Covid: Comune chiuso per la sanificazione

FABRIANO - Gli uffici comunali di Fabriano resteranno chiusi quest’oggi al pubblico. La decisione è stata presa a seguito della positività del sindaco, Gabriele Santarelli. La sede diPiazzale 26 settembre 1997, infatti, verrà sanificata in mattinata. Gli uffici saranno contattabili al telefono e via mail. La Polizia locale, invece, rimarrà operativa dalle 8 alle 20 con ingresso lato Giardini Margherita. I servizi demografici saranno aperti solo per urgenze previo appuntamento telefonico al numero 0732-709283 e per gli appuntamenti già programmati.



«La chiusura degli uffici – dice il sindaco – si rende necessaria per la sanificazione e garantire la massima sicurezza degli utenti e del personale stesso». Il primo cittadino, intanto, sta trascorrendo il periodo di isolamento presso la sua abitazione mentre va avanti l’attività dell’Asur per ricostruire la catena dei contatti. Potrà effettuare il tampone per accertare la guarigione dopo dieci giorni dalla comparsa della positività, quindi a ridosso dell’Epifania. Tanti i messaggi di auguri. «Nei miei tantissimi anni di militanza politica ho sempre pensato che ci vuole il reciproco rispetto per le idee di tutti e soprattutto per le istituzioni. È indispensabile nei momenti difficili avere ben chiaro che, anche con idee politiche differenti, non ci devono essere nemici, ma solo avversari. Auguro di tutto cuore di poter superare presto questo momento», ha detto Pino Pariano, ex Presidente del consiglio comunale.

«Ho appreso della positività del sindaco. È una brutta notizia, che ci preoccupa. Speriamo tutti che tu possa guarire al più presto» il messaggio del segretario del Partito Democratico di Fabriano, Francesco Ducoli. Intanto ieri è arrivato il grazie al reparto Covid dell’ospedale di Jesi da parte di un fabrianese ricoverato, settimane fa, causa positività al coronavirus. «Sono profondamente grato per la professionalità e il comportamento estremamente umano di tutto il personale della Covideria di Jesi». Così Franco Bottacchiari, imprenditore, che ha voluto ringraziare tutti coloro che lavorano, senza

© RIPRODUZIONE RISERVATA