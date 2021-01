Cade dal letto e non riesce più ad alzarsi: arrivano i vigili del fuoco per aiutare una donna di 250 chili

FABRIANO - E' caduta dal letto e non riusciva più a rialzarsi dal pavimento a causa dell’obesità. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per risollevarla, insieme a un equipaggio del 118. È successo ieri pomeriggio a Fabriano. La quarantenne, 250 chili, è stata in un primo momento assistita dai familiari che però, considerato il peso decisamente elevato, non sono riusciti ad aiutarla a rialzarsi, per questo hanno contattato il 118. Gli stessi sanitari intervenuti nell’abitazione, tuttavia, hanno avuto bisogno di rivolgersi ai vigili del fuoco perché da soli non ce l’avrebbero mai fatta.

