Lo slogan dei cinquantenni «We are the dream» Cin cin, ricordi e anche cori

FABRIANO - Hanno utilizzato lo slogan “1968…We are the dream!!!” e si sono incontrati per trascorrere un’allegra serata in compagnia tra buona cucina e amarcord. Protagonisti oltre 100 fabrianesi, che hanno festeggiato il mezzo secolo di vita nella splendida cornice del chiostro della Cattedrale di San Venanzio, «un luogo del cuore – dicono – frequentato da tanti di noi fin da ragazzi».