Una siringa usata e un flacone di metadone trovati nel parco dei bimbi

FABRIANO - Una siringa e una confezione di Metadone sono stati ritrovati questa mattina in prossimità dell’anfiteatro del parco Unità d’Italia di Fabriano, a due passi dal centro della città. I residenti chiedono più controlli, soprattutto in borghese, nelle zone più nascoste dei giardini pubblici vista la presenza anche di bambini al parco.Non è la prima volta che vengono ritrovate siringhe abbandonate in luoghi pubblici della città di Fabriano, spesso nei giardini, zone ad alta frequentazione di famiglie con figli piccoli. Spesso le siringhe sono prive del tappo di protezione e, quindi, il rischio contagio cresce nettamente. Nel ritrovamento di oggi, fatto da una residente, la siringa aveva il tappo di protezioneo e anche la boccetta di metadone era ben chiusa. Resta, però, l’allarme sociale per questo ennesimo ritrovamento