Il sindaco decide di riaprire le scuole: ma in aula assenti due alunni su tre

FABRIANO - Scuole aperte e studenti a casa. Una vera e propria “fuga dai libri”. Dei circa 5.400 studenti delle scuole di ogni ordine e grado poco meno di 1.900 (il 35% circa) si è presentato ieri a scuola affrontando i 20 centimetri circa di manto nevoso depositatosi in città alle prime luci dell’alba.Quasi il 50% degli studenti allo scientifico Volterra e all’Itis Merloni-Miliani, mentre solo 50 studenti su 500 hanno frequentato regolarmente le lezioni dell’istituto Morea-Vivarelli. Un 10% che si è ripetuto per l’istituto d’arte Manucci: poco meno di 20 studenti a fronte dei 160 iscritti. Hanno retto le primaria, anche loro attestate intorno al 30% di presenze. Mense scolastiche aperte, ma anche in questo caso tanti studenti assenti.«Scuole aperte. Non è stata emanata alcuna nuova ordinanza. Gli operai sono attivi dalle 5.30» aveva scritto, pochi minuti prima delle 8 di ieri, il sindaco Santarelli sui social network, confermando l’apertura delle scuole nonostante il manto nevoso depositato nel corso della notte. Un messaggio che non ha rassicurato famiglie e studenti convinti dallo strato nevoso a desistere. Anche gli autobus per il trasporto scolastico hanno attraversato la città quasi vuoti. La circolazione ha sofferto durante le prime ore di ieri, sebbene non sia stata intensa come nei giorni di piena affluenza delle scuole autovetture a passo d’uomo ed altre in coda dietro i mezzi per pulire le strade. Le criticità sono andate avanti per buona parte della mattinata fino ad una parziale regolarizzazione, con alcune zone segnalate dai cittadini come non pulite a sufficienza (zona stazione, campo sportivo e borgo).Dal punto di vista della viabilità subito 2 autoarticolati bloccati nei pressi del ponte sul Giano di via Grandi. Erano le 7 e la Polizia locale ha gestito la situazione per far riparte i due automezzi. Nessun intoppo di lunga durata, una rapida ripartenza e la ripresa dell’intenso controllo all’altezza della rotatoria che da via Dante sale verso la cittadella degli studi. Due mezzi per controllare la presenza di gomme da neve o catene. Strada spazzata dai mezzi, ma rimasta critica con il rischio intraversata ed un paio di vetture bloccate nella neve ghiacciata spostata sul ciglio della strada dal passaggio dei mezzi avvenuto nei giorni scorsi.La polemica poi da social diventa politica, con Fratelli d’Italia che critica la scelta della riapertura delle scuole fatta dal primo cittadino. «Perplessità per la gestione dell’emergenza. Peccano in quanto a precisione al culmine della stessa, fermo restando il fatto che l’accesso ai vari plessi sia stato garantito, è restata l’emergenza in tutte le zone limitrofe al Comune».