Sfida tra bande di ragazzine ​al parco: devono intervenire i carabinieri

FABRIANO- Caos ai giardini di Fabriano. Due gruppi di minorenni, uno di Fabriano e uno di Esanatoglia, diverse decine di ragazzi in tutto, in prevalenza donne, hanno iniziato ad inveire uno contro l’altro con urla e parole offensive. Le forze dell’ordine, allertate da un passante, sono subito corse sul posto ed hanno riportato la pace tra queste studentesse arrabbiate. È successo, nei giorni scorsi, lungo i viali dei giardini pubblici Regina Margherita, nel centro storico.Ignoti i motivi che hanno spinto le ragazzine ad agitarsi fino a questo punto tanto che diversi residenti che si trovavano al parco si sono spaventati. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che gli agenti della polizia locale contattati telefonicamente da alcuni testimoni che stavano passeggiando nella tranquillità dei giardini fabrianesi. Nessuno cedeva, tutte volevano avere ragione, così sono dovute arrivare le forze dell’ordine per separare i due gruppi in rivalità tra loro: quello di Fabriano e quello di Esanatoglia.Non è la prima volta che accadono episodi del genere.