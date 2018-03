Incendio alla canna fumaria sente odore di fumo e fugge Anziano si salva dal rogo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Anziano sente odore di fumo per colpa di un principio d’incendio alla canna fumaria e non perde tempo: chiama i vigili del fuoco e i carabinieri ed evita il peggio. È accaduto ieri mattina, alla 7,30 a Campodonico di Fabriano. Complici le basse temperature delle ultime settimane, il caminetto è rimasto acceso giorno e notte e ieri stava andando a fuoco la canna fumaria. Paura per un 85enne che vive da solo in un casolare. Per un cattivo funzionamento del camino, la sala si è riempita di fumo. Il proprietario è riuscito a uscire e allertare i soccorsi.Nessuna grave conseguenza a livello fisico. Anche i danni in casa sono contenuti, solo alcune pareti leggermente annerite dal fumo. L’anziano è uscito dalla propria abitazione e ha chiamato i pompieri che, in poco tempo, sono giunti sul posto. L’abitazione risulta assolutamente agibile. A Campodonico è arrivata anche un’ambulanza del 118. I sanitari hanno visitato l’anziano: nessun segno evidente di principio di intossicazione dovuto al fumo che l’anziano ha respirato per qualche minuto. Gli operatori hanno prestato le cure del caso all’85enne direttamente sull’ambulanza, ispezionando le vie respiratorie e somministrando ossigeno per aiutarlo nella respirazione. L’uomo è stato trattenuto in osservazione un’ora, poi ha ripreso la vita di tutti i giorni. Due casi analoghi sono avvenuti nei giorni scorsi a Genga.